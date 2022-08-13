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13 августа, 22:50

Йоканович: «Я никогда не доволен ничьей»

Дмитрий Барулев
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Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович поделился впечатлениями от матча 5-го тура РПЛ против «Краснодара».

— Обе команды на одинаковом уровне. Но было похоже, что «Краснодар» доминирует.

—  Я никогда не доволен ничьей. Нам потребуется время, чтобы проанализировать игру. Мы всегда играем на победу. «Краснодар» сильная команда, которая нас противостояла. Если провести параллель с игрой в Воронеже, то там мы потеряли два очка, а сегодня скорее заработали одно. Клуб долгое время без пополнения скамейки и кадрового состава. Возможно, это приводит к таким матчам, как сегодня.

— Довольны ли вы игрой в обороне? О переходе Монтеса, вопрос про трансфер.

— Это не вопрос вратарей и защитников, мы обороняемся и атакуем всей командой. Я не комментирую трансферы. Я считаю, что мы достаточно хорошо играем в обороне.Нам не достает тех, кто покинул команду по итогам сезона. Мы их ждем. Моя задача — сделать команду лучше, более конкурентоспособной. Я не единственный человек, который делает эту работу.

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

28%

2.02

Х2

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Сочи

П1

18%

1.95

ТБ 2.5

21%

1.70

Обе забьют - да

11%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
ЦСКА 1
Матч завершен

Х2

25%

2.55

Обе забьют - да

22%

1.70

П1

16%

1.56
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
Славиша Йоканович
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Милан 1 1 0 0 4-2 3
2
 Аталанта 1 1 0 0 2-0 3
3
 Торино 1 1 0 0 2-1 3
4
 Интер 1 1 0 0 2-1 3
5
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
6
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
7
 Специя 0 0 0 0 0-0 0
8
 Эмполи 0 0 0 0 0-0 0
9
 Салернитана 0 0 0 0 0-0 0
10
 Кремонезе 0 0 0 0 0-0 0
11
 Верона 0 0 0 0 0-0 0
12
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
14
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
15
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
16
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лечче 1 0 0 1 1-2 0
18
 Монца 1 0 0 1 1-2 0
19
 Удинезе 1 0 0 1 2-4 0
20
 Сампдория 1 0 0 1 0-2 0
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36 тур
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38 тур
13.08 19:30
Милан – Удинезе
 4 : 2
13.08 19:30
Сампдория – Аталанта
 0 : 2
13.08 21:45
Лечче – Интер
 1 : 2
13.08 21:45
Монца – Торино
 1 : 2
14.08 19:30
Фиорентина – Кремонезе
 - : -
14.08 19:30
Лацио – Болонья
 - : -
14.08 21:45
Салернитана – Рома
 - : -
14.08 21:45
Специя – Эмполи
 - : -
15.08 19:30
Верона – Наполи
 - : -
15.08 21:45
Ювентус – Сассуоло
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Анте Ребич

Анте Ребич

Милан

 2
Родриго Бекао

Родриго Бекао

Удинезе

 1
Браим Диас

Браим Диас

Милан

 1
П
Маттео Дармиан

Маттео Дармиан

Интер

 1
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 1
Федерико Ди Франческо

Федерико Ди Франческо

Лечче

 1
И К Ж
Мишель Ндари Адопо

Мишель Ндари Адопо

Торино

 1 0 1
Федерико Баскиротто

Федерико Баскиротто

Лечче

 1 0 1
Родриго Бекао

Родриго Бекао

Удинезе

 1 0 1
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