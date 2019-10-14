Главный тренер Чили подтвердил, что Санчес пропустит около трех месяцев из-за травмы

Главный тренер сборной Чили Рейнальдо Руэда рассказал, что нападающий «Интера» Алексис Санчес пропустит до трех месяцев из-за повреждения левой лодыжки во время товарищеского матча со сборной Колумбии (0:0), сообщает The Sun.

— Санчесу могут сделать операцию, — цитирует Руэда The Sun. — Этим вопросом будем заниматься его клуб «Интер». Мы можем потерять Алексиса на два-три месяца. Очень обидно, так как он был счастлив и очень мотивирован.

В текущем сезоне Санчес провел четыре матча за «Интер», забил один гол и отдал одну голевую передачу. Чилиец выступает за итальянскую команду на правах аренды, права на футболиста принадлежат «Манчестер Юнайтед».

Санчес получил травму лодыжки, чилиец может пропустить несколько месяцев