Синиша Михайлович сообщил, что у него выявили рецидив лейкемии

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович сообщил, что у него обнаружили рецидив лейкемии.

«Мне посоветовали пройти курс терапии, который может помочь уничтожить болезнь в зародыше. Как вы видите, болезнь оказалась весьма смелой, раз решила вернуться и вновь встретиться со мной. Если первого урока ей осталось недостаточно, то я готов преподать еще один.

Такова жизнь, всегда есть взлеты и падения, но человек всегда должен находить в себе силы, чтобы подняться. В начале следующей недели я проведу некоторое время в госпитале. Я знаю, что буду в надежных руках. Сейчас, в отличие от того, что было 2,5 года назад, я гораздо спокойнее. Я знаю, что делать, ситуация совсем иная, и я надеюсь, что быстро с ней справлюсь. Сделаю все, чтобы вернуться как можно скорее, но придется пропустить несколько матчей. Впрочем, я уже все обустроил, чтобы следить за тренировками и матчами. Уверен, что игроки меня не подведут. Я всегда бьюсь вместе с ними, а они будут биться за меня. Я также хотел бы попросить болельщиков «Болоньи» оказать парням поддержку и помочь им. Я скоро вернусь и снова буду вместе с командой», — приводит Football Italia слова Михайловича.

В июле 2019 года Михайлович сообщил, что у него обнаружили лейкемию. Сербский специалист перенес несколько курсов химиотерапии и трансплантацию костного мозга. В начале мая 2020 года сербский специалист был выписан из больницы.

53-летний Михайлович возглавляет «Болонью» с 2019 года.