Палладино после поражения от «Наполи»: «Вторая половина была очень позитивной, мне понравился характер реакции команды»

Главный тренер «Аталанты» Раффаэле Палладино прокомментировал поражение от «Наполи» (1:3) в гостевом матче 12-го тура чемпионата Италии.

«Мы ожидали, что «Наполи» начнет сильно, и они действительно здорово сыграли персонально. Мы поставили Пашалича на ту позицию, чтобы притягивать мяч, но не создали ему правильных условий, чтобы помочь нам в пасах, и в итоге провели неважный первый тайм.

Третий пропущенный гол вызывает разочарование, потому что его можно было избежать, и мы могли бы дольше сохранять интригу. Вторая половина была очень позитивной, мне понравился характер реакции команды — это та «Аталанта», которую я хочу видеть. У нас было много моментов, чтобы сократить счёт до 3:2, но «Наполи» хорошо замкнул оборону. Над некоторыми вещами нам нужно работать, а на других — строить наше будущее», — цитирует итальянского тренера Sky Sport.

«Аталанта» (13 очков после 12 матчей) занимает 13-е место в турнирной таблице Серии А.