Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 17:20

Гасперини: «Иличич абсолютно нормальный человек, но изнутри наш разум похож на джунгли»

Гасперини поделился мнением о психологических проблемах Иличича
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал о психологических проблемах полузащитника команды Йосипа Иличича.

«Мне всегда непросто говорить о подобном, потому что это очень личное, — приводит слова Гасперини Football Italia. — Могу только сказать, что мы всегда будем рядом с ним, потому что это выходит за рамки футбола. Мы знаем Иличича много лет, пережили много счастливых моментов вместе. Иличич абсолютно нормальный человек, но изнутри наш разум похож на джунгли. Даже психиатрам сложно разобраться, что уж говорить о нас«.

Тренер выразил надежду, что полузащитник сможет вернуться на поле и вновь обрести радость от игры.

«Йосип знает, что как человека мы готовы ждать его вечно. Как футболиста — не могу сказать, все это очень непредсказуемо и деликатно», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Иличич не играет за «Аталанту» с 9 января из-за обострившейся депрессии.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм

Обе забьют - да

21%

1.95

П1

19%

1.66

Ф2 (+1.0)

16%

1.70
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Ювентус

ТБ 2.0

24%

1.46

1X

23%

1.49

П2

14%

2.75
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 1
Вест Хэм 0
Матч завершен

П1

26%

1.94

Обе забьют - да

21%

1.64

X2

12%

1.92
Футбол
ФК Аталанта
Джан Пьеро Гасперини
Йосип Иличич
0
Читайте также
Польза и вред чеснока. Сколько можно есть в день?
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Фиорентина» в меньшинстве ушла от поражения в матче с «Кальяри», Кокорин остался в запасе

Защитник Габбиа близок к продлению контракта с «Миланом»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Интер 22 16 5 1 53-17 53
2
 Милан 22 15 3 4 47-25 48
3
 Наполи 22 14 4 4 39-15 46
4
 Аталанта 22 12 7 3 44-26 43
5
 Ювентус 22 12 5 5 34-21 41
6
 Фиорентина 22 11 3 8 41-30 36
7
 Лацио 23 10 6 7 46-39 36
8
 Рома 22 11 2 9 36-28 35
9
 Верона 23 9 6 8 43-38 33
10
 Торино 21 9 4 8 29-20 31
11
 Эмполи 22 8 5 9 35-43 29
12
 Сассуоло 22 7 7 8 38-37 28
13
 Болонья 22 8 3 11 29-37 27
14
 Удинезе 22 5 9 8 31-36 24
15
 Специя 22 6 4 12 23-42 22
16
 Сампдория 22 5 5 12 29-40 20
17
 Венеция 22 4 6 12 20-40 18
18
 Кальяри 23 3 8 12 22-44 17
19
 Дженоа 23 1 10 12 20-45 13
20
 Салернитана 21 3 2 16 13-49 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.01 22:45
Верона – Болонья
 2 : 1
22.01 17:00
Дженоа – Удинезе
 0 : 0
22.01 20:00
Интер – Венеция
 2 : 1
22.01 22:45
Лацио – Аталанта
 0 : 0
23.01 14:30
Кальяри – Фиорентина
 1 : 1
23.01 17:00
Наполи – Салернитана
 - : -
23.01 17:00
Специя – Сампдория
 - : -
23.01 17:00
Торино – Сассуоло
 - : -
23.01 20:00
Эмполи – Рома
 - : -
23.01 22:45
Милан – Ювентус
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 17
Душан Влахович

Душан Влахович

Фиорентина

 17
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 6
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 6
Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Лацио

 6
И К Ж
Роберто Сориано

Роберто Сориано

Болонья

 20 1 4
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Лацио

 20 1 9
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 15 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости