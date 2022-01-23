Гасперини: «Иличич абсолютно нормальный человек, но изнутри наш разум похож на джунгли»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал о психологических проблемах полузащитника команды Йосипа Иличича.

«Мне всегда непросто говорить о подобном, потому что это очень личное, — приводит слова Гасперини Football Italia. — Могу только сказать, что мы всегда будем рядом с ним, потому что это выходит за рамки футбола. Мы знаем Иличича много лет, пережили много счастливых моментов вместе. Иличич абсолютно нормальный человек, но изнутри наш разум похож на джунгли. Даже психиатрам сложно разобраться, что уж говорить о нас«.

Тренер выразил надежду, что полузащитник сможет вернуться на поле и вновь обрести радость от игры.

«Йосип знает, что как человека мы готовы ждать его вечно. Как футболиста — не могу сказать, все это очень непредсказуемо и деликатно», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Иличич не играет за «Аталанту» с 9 января из-за обострившейся депрессии.