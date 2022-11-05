Гасперини: «Против защиты «Наполи» было непросто создавать моменты»
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился эмоциями от поражения в матче 13-го тура чемпионата Италии с «Наполи» (1:2).
«Уверен, что впереди хороший чемпионат, прогресс виден, несмотря на поражение. Против такой защиты, как у «Наполи», было непросто создавать моменты. Команда растет благодаря такого рода матчам. Я не знаю, где мы окажемся в итоге, но такие игры дают нам уверенность в том, что все получится», — цитирует DAZN Гасперини.
«Наполи» набрал 35 очков и упрочил лидерство в серии А. «Аталанта» пока остается на втором месте (27 очков).
В следующем туре неаполитанцы сыграют с «Эмполи» 8 октября, «Аталанта» встретится с «Лечче» на день позже.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|13
|11
|2
|0
|32-10
|35
|
2
|Аталанта
|13
|8
|3
|2
|19-10
|27
|
3
|Милан
|12
|8
|2
|2
|25-13
|26
|
4
|Рома
|12
|8
|1
|3
|16-11
|25
|
5
|Лацио
|12
|7
|3
|2
|24-8
|24
|
6
|Интер
|12
|8
|0
|4
|25-17
|24
|
7
|Удинезе
|13
|6
|5
|2
|21-13
|23
|
8
|Ювентус
|12
|6
|4
|2
|18-7
|22
|
9
|Салернитана
|13
|4
|5
|4
|18-19
|17
|
10
|Торино
|12
|5
|2
|5
|12-14
|17
|
11
|Сассуоло
|13
|4
|3
|6
|14-18
|15
|
12
|Эмполи
|13
|3
|5
|5
|10-17
|14
|
13
|Болонья
|12
|3
|4
|5
|14-18
|13
|
14
|Фиорентина
|12
|3
|4
|5
|13-17
|13
|
15
|Монца
|12
|3
|1
|8
|11-21
|10
|
16
|Лечче
|13
|1
|6
|6
|10-16
|9
|
17
|Специя
|12
|2
|3
|7
|10-22
|9
|
18
|Сампдория
|12
|1
|3
|8
|6-21
|6
|
19
|Кремонезе
|13
|0
|6
|7
|11-24
|6
|
20
|Верона
|12
|1
|2
|9
|11-24
|5
|4.11
|22:45
|
Удинезе – Лечче
|1 : 1
|5.11
|17:00
|
Эмполи – Сассуоло
|1 : 0
|5.11
|17:00
|
Салернитана – Кремонезе
|2 : 2
|5.11
|20:00
|
Аталанта – Наполи
|1 : 2
|5.11
|22:45
|
Милан – Специя
|- : -
|6.11
|14:30
|
Болонья – Торино
|- : -
|6.11
|17:00
|
Монца – Верона
|- : -
|6.11
|17:00
|
Сампдория – Фиорентина
|- : -
|6.11
|20:00
|
Рома – Лацио
|- : -
|6.11
|22:45
|
Ювентус – Интер
|- : -
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|8
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
|7
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|6
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|7
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|
|
Мариу Руй
Наполи
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|12
|1
|4
|
|
Никола Ровелла
Монца, Ювентус
|10
|1
|3
|
|
Хуан Куадрадо
Ювентус
|11
|1
|3