Гасперини: «Против защиты «Наполи» было непросто создавать моменты»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился эмоциями от поражения в матче 13-го тура чемпионата Италии с «Наполи» (1:2).

«Уверен, что впереди хороший чемпионат, прогресс виден, несмотря на поражение. Против такой защиты, как у «Наполи», было непросто создавать моменты. Команда растет благодаря такого рода матчам. Я не знаю, где мы окажемся в итоге, но такие игры дают нам уверенность в том, что все получится», — цитирует DAZN Гасперини.

«Наполи» набрал 35 очков и упрочил лидерство в серии А. «Аталанта» пока остается на втором месте (27 очков).

В следующем туре неаполитанцы сыграют с «Эмполи» 8 октября, «Аталанта» встретится с «Лечче» на день позже.