Главный тренер «Аталанты» Гасперини близок к продлению контракта с клубом
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини не планирует покидать свой пост. Он отметил о том, что у него нет проблем с переговорами с клубом.
«Есть устная договоренность по новому контракту с «Аталантой», никаких проблем нет», — цитирует Гасперини Sky Sport.
В сезоне-2023/24 «Аталанта» выиграла Лигу Европы и завоевала путевку в Лигу чемпионов. Гасперини был признан лучшим тренером мая в чемпионате Италии.
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|Интер
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2
|Милан
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|0
|0-0
|0
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3
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|17.08
|19:30
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Дженоа – Интер
|- : -
|17.08
|19:30
|
Парма – Фиорентина
|- : -
|17.08
|21:45
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Милан – Торино
|- : -
|17.08
|21:45
|
Эмполи – Монца
|- : -
|18.08
|19:30
|
Болонья – Удинезе
|- : -
|18.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|18.08
|21:45
|
Кальяри – Рома
|- : -
|18.08
|21:45
|
Лацио – Венеция
|- : -
|19.08
|19:30
|
Лечче – Аталанта
|- : -
|19.08
|21:45
|
Ювентус – Комо
|- : -
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