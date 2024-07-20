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Сегодня, 06:29

Главный тренер «Аталанты» Гасперини близок к продлению контракта с клубом

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини не планирует покидать свой пост. Он отметил о том, что у него нет проблем с переговорами с клубом.

«Есть устная договоренность по новому контракту с «Аталантой», никаких проблем нет», — цитирует Гасперини Sky Sport.

В сезоне-2023/24 «Аталанта» выиграла Лигу Европы и завоевала путевку в Лигу чемпионов. Гасперини был признан лучшим тренером мая в чемпионате Италии.

ФК Аталанта
Джан Пьеро Гасперини
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 0 0 0 0 0-0 0
2
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
3
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
4
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
5
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
6
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
7
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
8
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
9
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
10
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Дженоа 0 0 0 0 0-0 0
12
 Монца 0 0 0 0 0-0 0
13
 Верона 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
15
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
16
 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эмполи 0 0 0 0 0-0 0
18
 Парма 0 0 0 0 0-0 0
19
 Комо 0 0 0 0 0-0 0
20
 Венеция 0 0 0 0 0-0 0
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17.08 19:30
Дженоа – Интер
 - : -
17.08 19:30
Парма – Фиорентина
 - : -
17.08 21:45
Милан – Торино
 - : -
17.08 21:45
Эмполи – Монца
 - : -
18.08 19:30
Болонья – Удинезе
 - : -
18.08 19:30
Верона – Наполи
 - : -
18.08 21:45
Кальяри – Рома
 - : -
18.08 21:45
Лацио – Венеция
 - : -
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 - : -
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