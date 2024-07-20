Главный тренер «Аталанты» Гасперини близок к продлению контракта с клубом

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини не планирует покидать свой пост. Он отметил о том, что у него нет проблем с переговорами с клубом.

«Есть устная договоренность по новому контракту с «Аталантой», никаких проблем нет», — цитирует Гасперини Sky Sport.

В сезоне-2023/24 «Аталанта» выиграла Лигу Европы и завоевала путевку в Лигу чемпионов. Гасперини был признан лучшим тренером мая в чемпионате Италии.