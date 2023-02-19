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Гасперини: «Матч против «Лечче» начался плохо, и мы не смогли переломить ход игры»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражение от «Лечче» (1:2) в матче 23-го тура чемпионата Италии.

«Сегодняшний матч начался плохо, и мы не смогли переломить ход игры: нам забили издали, потом с углового. Кроме того, было несколько возможностей, которые мы не реализовали. В первом тайме нам хорошо противостояли, а во втором тайме у нас было больше духа, в том числе благодаря настрою свежих игроков, но гол с углового удара отрезал нас и не позволил вернуться», — приводит слова Гасперини Gazzetta.

Также тренер «Аталанты» поделился ожиданиями от матча с «Миланом», который состоится 26 февраля.

«Мы начинаем все сначала, впереди неделя. Это будет совсем другой матч, мы будем работать, чтобы быть готовыми на «Сан-Сиро», — сказал Гасперини.

Команда из Бергамо занимает пятое место в турнирной таблице серии А, имея в активе 41 очко.

Источник: Gazzetta
ФК Аталанта
ФК Лечче
Джан Пьеро Гасперини
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