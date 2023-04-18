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Гасперини после матча с «Фиорентиной»: «Нужно постараться остаться в группе лидеров»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал ничью с «Фиорентиной» (1:1) в 30-м туре чемпионата Италии.

«Мы провели хороший матч с отличной командой, которой, несомненно, является «Фиорентина». Мы вот уже 30 туров находимся в лидерской группе, нужно постараться остаться там.

Потерянные очки? К сожалению, так уж устроен чемпионат, и дело не только в нас. Иногда думаешь, что семерка сильнейших будет доминировать в чемпионате, но у меня ощущение, что команды позади нас часто отбирают очки даже на выезде. За исключением, может быть, «Наполи», всем остальным было трудно играть даже с аутсайдерами, чемпионат изменился, разница между командами стала существенно меньше", — сказал тренер после игры.

После этого матча «Фиорентина» занимает 9-е место в турнирной таблице серии А, набрав 42 очка. «Аталанта» располагается на 6-й строчке — 49 очков.

ФК Аталанта
ФК Фиорентина
Джан Пьеро Гасперини
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Чемпионат Италии, 30-й тур: «Торино» сыграл вничью с «Салернитаной», «Рома» победила «Удинезе»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 30 24 3 3 66-21 75
2
 Лацио 30 18 7 5 49-20 61
3
 Рома 30 17 5 8 42-26 56
4
 Милан 30 15 8 7 49-37 53
5
 Интер 30 16 3 11 48-34 51
6
 Аталанта 30 14 7 9 48-35 49
7
 Ювентус 30 18 5 7 47-25 44
8
 Болонья 30 12 8 10 39-37 44
9
 Фиорентина 30 11 9 10 35-33 42
10
 Сассуоло 30 11 7 12 38-43 40
11
 Торино 30 10 9 11 31-36 39
12
 Удинезе 30 9 12 9 39-39 39
13
 Монца 30 10 8 12 35-41 38
14
 Эмполи 30 7 11 12 25-37 32
15
 Салернитана 30 6 12 12 34-50 30
16
 Лечче 30 6 10 14 26-36 28
17
 Специя 30 5 11 14 25-48 26
18
 Верона 30 5 8 17 24-43 23
19
 Кремонезе 30 3 10 17 27-54 19
20
 Сампдория 30 3 7 20 19-51 16
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14.04 19:30
Кремонезе – Эмполи
 1 : 0
14.04 21:45
Специя – Лацио
 0 : 3
15.04 16:00
Болонья – Милан
 1 : 1
15.04 19:00
Наполи – Верона
 0 : 0
15.04 21:45
Интер – Монца
 0 : 1
16.04 13:30
Лечче – Сампдория
 1 : 1
16.04 16:00
Торино – Салернитана
 1 : 1
16.04 19:00
Сассуоло – Ювентус
 1 : 0
16.04 21:45
Рома – Удинезе
 3 : 0
17.04 21:45
Фиорентина – Аталанта
 1 : 1
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Наполи

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Лаутаро Мартинес

Интер

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Мбала Нзола

Мбала Нзола

Специя

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П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 17 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 28 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 21 1 0
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