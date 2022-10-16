Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 10:08

Гасперини о лидерстве в серии А: «Вся команда довольна, это большая честь для ребят»

Главный тренер «Аталанты» Гасперини прокомментировал лидерство в серии А
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал лидерство бергамасков в чемпионате Италии.

«Аталанта» дома обыграла «Сассуоло» (2:1) в матче 10-го тура серии А.

«Вся команда довольна, а положение в таблице после 10 туров — большая честь для ребят. Мы начали не лучшим образом, хотя и были хорошо организованы, но сейчас прибавляем с точки зрения нашего стиля. Мы полны энтузиазма и надеемся оставаться в таком настроении, как можно дольше», — цитирует Гасперини Sky Sport Italia.

«Аталанта» набрала 24 очка и поднялась на первое место в турнирной таблице серии А. На втором месте с 23 очками «Наполи», который 17 октября сыграет с «Болоньей» в матче 10-го тура. Третье место с 20 очками делят «Милан», «Лацио» и «Удинезе».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал
Барселона

П1

31%

1.87

ИТБ1 (1.5)

21%

1.79

П2

19%

1.72
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Манчестер Сити

26%

1.93

П2

24%

1.93

ТБ 3.5

15%

2.20
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

П1

28%

2.30

ИТБ2 (1.5)

23%

2.40

ТБ 2.5

18%

1.77
ФК Аталанта
Джан Пьеро Гасперини
серия А
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Все совсем не так, как рассказывают!» Российский фигурист побывал на шоу в КНДР
«Я соскучился по победам и по сильному ЦСКА!» Монолог Акинфеева перед дерби со «Спартаком»
Синоптик предупредил о резком похолодании и заморозках в Москве и области
Axios: в Белом доме разочарованы словами главы Палестины Аббаса в беседе с Путиным
Эксперт объяснил решение Маска продолжить финансировать Starlink на Украине
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер «Торино» Юрич: «Ничья была бы справедливой, «Ювентус» создавал моменты только после наших ошибок»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Аталанта 10 7 3 0 16-6 24
2
 Наполи 9 7 2 0 22-7 23
3
 Милан 9 6 2 1 18-9 20
4
 Лацио 9 6 2 1 21-5 20
5
 Удинезе 9 6 2 1 19-10 20
6
 Рома 9 6 1 2 12-9 19
7
 Ювентус 10 4 4 2 13-7 16
8
 Интер 9 5 0 4 16-14 15
9
 Сассуоло 10 3 3 4 12-12 12
10
 Эмполи 10 2 5 3 9-11 11
11
 Торино 10 3 2 5 8-12 11
12
 Салернитана 9 2 4 3 12-14 10
13
 Монца 10 3 1 6 9-15 10
14
 Фиорентина 9 2 3 4 7-11 9
15
 Специя 9 2 2 5 7-17 8
16
 Лечче 9 1 4 4 8-11 7
17
 Болонья 9 1 4 4 8-14 7
18
 Верона 9 1 2 6 8-17 5
19
 Кремонезе 9 0 3 6 7-19 3
20
 Сампдория 9 0 3 6 5-17 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
15.10 16:00
Эмполи – Монца
 1 : 0
15.10 19:00
Торино – Ювентус
 0 : 1
15.10 21:45
Аталанта – Сассуоло
 2 : 1
16.10 13:30
Интер – Салернитана
 - : -
16.10 16:00
Лацио – Удинезе
 - : -
16.10 16:00
Специя – Кремонезе
 - : -
16.10 19:00
Наполи – Болонья
 - : -
16.10 21:45
Верона – Милан
 - : -
17.10 19:30
Сампдория – Рома
 - : -
17.10 21:45
Лечче – Фиорентина
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 6
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 6
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 6
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
Роберто Перейра

Роберто Перейра

Удинезе

 5
И К Ж
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 9 1 3
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 2 1 2
Неуэн Перес

Неуэн Перес

Удинезе

 7 1 2
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости