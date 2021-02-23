Главный тренер «Аталанты» дисквалифицирован на 1 матч серии А

Дисциплинарная комиссия серии А решила дисквалифицировать на один матч главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини, сообщает Football Italia.

Гасперини также был оштрафован на 15 тысяч евро.

Главный тренер «Аталанты» был удален с поля в матче 23-го тура чемпионата Италии против «Наполи» (4:2). Он получил красную карточку в середине первого тайма.

Аналогичную дисквалификацию и штраф получил главный тренер «Беневенто» Филиппо Индзаги.