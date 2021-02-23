Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Главный тренер «Аталанты» дисквалифицирован на 1 матч серии А

20:21
Теги:

Дисциплинарная комиссия серии А решила дисквалифицировать на один матч главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини, сообщает Football Italia.

Гасперини также был оштрафован на 15 тысяч евро.

Главный тренер «Аталанты» был удален с поля в матче 23-го тура чемпионата Италии против «Наполи» (4:2). Он получил красную карточку в середине первого тайма.

Аналогичную дисквалификацию и штраф получил главный тренер «Беневенто» Филиппо Индзаги.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир