Главный тренер «Аталанты» дисквалифицирован на 1 матч серии А
20:21
Дисциплинарная комиссия серии А решила дисквалифицировать на один матч главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини, сообщает Football Italia.
Гасперини также был оштрафован на 15 тысяч евро.
Главный тренер «Аталанты» был удален с поля в матче 23-го тура чемпионата Италии против «Наполи» (4:2). Он получил красную карточку в середине первого тайма.
Аналогичную дисквалификацию и штраф получил главный тренер «Беневенто» Филиппо Индзаги.
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