Гладилин рассказал, что думает о вероятном переходе Миранчука из «Аталанты» в «Атланту Юнайтед» из США

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о вероятном переходе Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Атланту Юнайтед» из США.

«Не знаю, что там происходит. Для его роста я не вижу перспективы. Просто заработать денег, это одно. Он играет в хорошей команде и хорошем чемпионате. Я пока не понимаю этого перехода», — сказал Гладилин Vprognoze.ru.

16 июля инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Атланта Юнайтед» сделала новое предложение «Аталанте» о переходе российского футболиста.

Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года. В минувшем сезоне он провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 12 голевых передач.