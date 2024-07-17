Гладилин рассказал, что думает о вероятном переходе Миранчука из «Аталанты» в «Атланту Юнайтед» из США
Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о вероятном переходе Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Атланту Юнайтед» из США.
«Не знаю, что там происходит. Для его роста я не вижу перспективы. Просто заработать денег, это одно. Он играет в хорошей команде и хорошем чемпионате. Я пока не понимаю этого перехода», — сказал Гладилин Vprognoze.ru.
16 июля инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Атланта Юнайтед» сделала новое предложение «Аталанте» о переходе российского футболиста.
Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года. В минувшем сезоне он провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 12 голевых передач.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Миранчука в 10 миллионов евро. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до в конца сезона-2025/26.
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13
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15
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16
|Кальяри
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17
|Эмполи
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18
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19
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20
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Дженоа – Интер
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Парма – Фиорентина
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Милан – Торино
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Эмполи – Монца
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Болонья – Удинезе
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Верона – Наполи
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Кальяри – Рома
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Лацио – Венеция
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Лечче – Аталанта
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Ювентус – Комо
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