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Геркус сравнил Кокорина с криптовалютой

19 февраля 2021, 22:34
Александр Кокорин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Александр Кокорин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Бывший президент Илья Геркус выразил недоумение по поводу трансферов Александра Кокорина в нынешнем сезоне. Летом форвард на правах свободного агента подписал контракт со «Спартаком», а в январе перешел в «Фиорентину».

«У меня ощущение, что Кокорин — это какая-то новая криптовалюта, — написал Геркус в Twitter. — Сначала «Спартак» его подписал непонятно зачем, явно не для футбола, но каким-то образом умудрился продать. «Фиорентине» он тоже для футбола не нужен, но не удивлюсь, если и они его продадут».

29-летний форвард попал в заявку на сегодняшнюю игру со «Специей» (3:0), но на поле не вышел. После трансфера в «Фиорентину» 21 января Кокорин провел пока только 17 минут в игре с «Интером» (0:2).

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