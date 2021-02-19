Геркус сравнил Кокорина с криптовалютой
Бывший президент Илья Геркус выразил недоумение по поводу трансферов Александра Кокорина в нынешнем сезоне. Летом форвард на правах свободного агента подписал контракт со «Спартаком», а в январе перешел в «Фиорентину».
«У меня ощущение, что Кокорин — это какая-то новая криптовалюта, — написал Геркус в Twitter. — Сначала «Спартак» его подписал непонятно зачем, явно не для футбола, но каким-то образом умудрился продать. «Фиорентине» он тоже для футбола не нужен, но не удивлюсь, если и они его продадут».
29-летний форвард попал в заявку на сегодняшнюю игру со «Специей» (3:0), но на поле не вышел. После трансфера в «Фиорентину» 21 января Кокорин провел пока только 17 минут в игре с «Интером» (0:2).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю