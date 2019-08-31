Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в своем Instagram выразил недовольство программной политикой канала «Матч ТВ». Матч 2-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Наполи» был прерван во втором тайме.

— Очень неоднозначная программная политика Матч ТВ: показывать СУПЕРигру двух итальянских грандов -«Ювентуса» и «Наполи» — и во втором тайме просто взять и прервать трансляцию, переключившись на бокс, — написал Геркус.

«Ювентус» обыграл «Наполи» со счетом 4:3. Туринцы на 62-й минуте вели со счетом 3:0, но в течение шести минут после третьего мяча неаполитанцы отыграли два мяча, сделав счет 2:3, а 81-й минуте сравняли счет. Победный мяч «Юве» провел на 2-й добавленной минуте.

Безумие в Турине! «Наполи» отыгрался с 0:3 в матче с «Ювентусом», но уступил из-за автогола