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Мхитарян — о продлении контракта с «Интером»: «Я очень счастлив»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян прокомментировал продление контракта с клубом до лета 2026 года.

«Я очень счастлив. «Интер» дал мне так много за последние полтора года, и я хочу дать еще больше. Я надеюсь выиграть много трофеев с этим клубом. Я очень горжусь, потому что это отличная команда. Мы делаем все, чтобы достичь наших целей и выиграть трофеи. Я продолжаю совершенствоваться и не собираюсь останавливаться. Приятно учиться каждый день, тренируясь и играя с партнерами по команде», — приводит слова Мхитаряна пресс-служба клуба.

34-летним полузащитником выступает за миланский клуб с сезона-2022/23. В текущем чемпионате Италии он забил 2 гола за 18 матчей.

Генрих Мхитарян
ФК Интер (Интернационале)
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«Интер» договорился о покупке нападающего «Брюгге» Бьюкенена за 8 миллионов евро
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 18 14 3 1 42-8 45
2
 Ювентус 18 13 4 1 27-11 43
3
 Милан 18 11 3 4 32-20 36
4
 Фиорентина 18 10 3 5 27-18 33
5
 Болонья 18 8 7 3 21-15 31
6
 Аталанта 18 9 2 7 29-20 29
7
 Рома 18 8 4 6 30-20 28
8
 Наполи 18 8 4 6 28-21 28
9
 Лацио 18 8 3 7 21-19 27
10
 Торино 18 6 6 6 15-18 24
11
 Монца 18 5 7 6 16-18 22
12
 Лечче 18 4 8 6 19-24 20
13
 Дженоа 18 5 5 8 19-23 20
14
 Фрозиноне 18 5 4 9 23-31 19
15
 Удинезе 18 2 11 5 18-28 17
16
 Сассуоло 18 4 4 10 25-33 16
17
 Верона 18 3 5 10 15-24 14
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 Кальяри 18 3 5 10 16-31 14
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20
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