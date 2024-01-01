Мхитарян — о продлении контракта с «Интером»: «Я очень счастлив»

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян прокомментировал продление контракта с клубом до лета 2026 года.

«Я очень счастлив. «Интер» дал мне так много за последние полтора года, и я хочу дать еще больше. Я надеюсь выиграть много трофеев с этим клубом. Я очень горжусь, потому что это отличная команда. Мы делаем все, чтобы достичь наших целей и выиграть трофеи. Я продолжаю совершенствоваться и не собираюсь останавливаться. Приятно учиться каждый день, тренируясь и играя с партнерами по команде», — приводит слова Мхитаряна пресс-служба клуба.

34-летним полузащитником выступает за миланский клуб с сезона-2022/23. В текущем чемпионате Италии он забил 2 гола за 18 матчей.