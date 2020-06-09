Генрих Мхитарян: «Хотел бы остаться в «Роме» в следующем сезоне и еще на несколько лет»

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян, арендованный у «Арсенала», рассказал о желании остаться в итальянском клубе.

— Конечно, я хотел бы остаться в «Роме» в следующем сезоне, да и не только в следующем сезоне, но и еще на несколько лет, — приводит слова Мхитаряна Goal. - Но у меня все еще контракт с «Арсеналом», и не все зависит от меня. Все зависит от «Арсенала» и «Ромы», договорятся ли они об условиях трансфера. Поэтому я думаю о том, чтобы упорно тренироваться, выкладываться и с нетерпением ждать того, что произойдет.