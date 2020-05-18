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Генрих Мхитарян: «Было бы неплохо остаться в «Роме»

15:13
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Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян, арендованный у «Арсенала», рассказал, что хотел бы остаться в римском клубе.

— С первого дня моего прибытия в Рим я чувствовал себя хорошо в городе и в команде, — цитирует Мхитаряна Tuttomercatoweb. — Было бы неплохо остаться здесь. Основная цель — выйти в Лигу чемпионов и выиграть титулы.

Серия А имеет свои особенности, многие ее недооценивают, но она увлекательна. Возможно, она не та, которой была 20 лет назад, но я рад видеть, что конкуренция продолжает расти.

В текущем сезоне Мхитарян провел 13 матчей в серии А, в которых забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.

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