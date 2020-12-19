Генеральный директор «Милана» сравнил Ибрагимовича с зонтом

Генеральный директор «Милана» Иван Газидис сравнил нападающего «россонери» Златана Ибрагимовича с зонтом.

«Я рад, что Златан проявляет себя как лидер. Он — как зонтик для всех остальных. Он комфортно чувствует себя под давлением и помогает молодым поднимать свой уровень. Златан — как Бенджамин Баттон, он продолжает становиться моложе», — приводит Goal слова Газидиса.

В сезоне-2020/21 Ибрагимович провел 10 матчей за «Милан», на его счету 11 голов и 2 результативных передачи.