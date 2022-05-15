Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 21:48

Генеральный директор «Интера» заявил, что клуб намерен продлить контракт с Перишичем

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Интера» Беппе Маротта заявил, что клуб намерен продлить контракт с полузащитником Иваном Перишичем.

«Мы хотим продолжить наше сотрудничество с Перишичем и продлить контракт с ним. Мы разберемся с этой ситуацией в конце сезона», — приводит журналист Николо Скира слова Маротты.

Перишич выступает за «Интер» с августа 2019 года. В сезоне-2021/22 хорват забил 9 голов и отдал 8 результативных передач в 47 матчах за команду. Контракт 33-летнего футболиста действует до конца июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что игрок может продолжить карьеру в «Челси» или «Ювентусе».

Иван Перишич
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Самая красивая гимнастка СССР спилась и умерла в одиночестве
Ваноли не сдал экзамен. Показательное выступление «Спартака» перед финалом Кубка России и его итоги
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Милан» победил «Аталанту», Миранчук остался в запасе
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 37 25 8 4 66-31 83
2
 Интер 36 23 9 4 78-31 78
3
 Наполи 37 23 7 7 71-31 76
4
 Ювентус 36 20 9 7 55-33 69
5
 Лацио 36 18 8 10 72-53 62
6
 Рома 37 17 9 11 56-43 60
7
 Фиорентина 36 18 5 13 56-47 59
8
 Аталанта 37 16 11 10 65-47 59
9
 Верона 37 14 10 13 62-56 52
10
 Торино 37 13 11 13 46-38 50
11
 Сассуоло 37 13 11 13 64-63 50
12
 Удинезе 37 10 14 13 57-58 44
13
 Болонья 37 11 10 16 43-55 43
14
 Эмполи 37 9 11 17 49-70 38
15
 Специя 37 10 6 21 41-68 36
16
 Сампдория 36 9 6 21 42-59 33
17
 Салернитана 37 7 10 20 33-74 30
18
 Кальяри 36 6 11 19 33-65 29
19
 Дженоа 37 4 16 17 27-59 28
20
 Венеция 37 6 8 23 34-69 26
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
14.05 16:00
Эмполи – Салернитана
 1 : 1
14.05 19:00
Верона – Торино
 0 : 1
14.05 19:00
Удинезе – Специя
 2 : 3
14.05 21:45
Рома – Венеция
 1 : 1
15.05 13:30
Болонья – Сассуоло
 1 : 3
15.05 16:00
Наполи – Дженоа
 3 : 0
15.05 19:00
Милан – Аталанта
 2 : 0
15.05 21:45
Кальяри – Интер
 - : -
16.05 19:30
Сампдория – Фиорентина
 - : -
16.05 21:45
Ювентус – Лацио
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 23
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 19
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 11
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 9
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 9
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 28 1 11
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 27 1 10
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости