Генеральный директор «Интера» заявил, что клуб намерен продлить контракт с Перишичем

Генеральный директор «Интера» Беппе Маротта заявил, что клуб намерен продлить контракт с полузащитником Иваном Перишичем.

«Мы хотим продолжить наше сотрудничество с Перишичем и продлить контракт с ним. Мы разберемся с этой ситуацией в конце сезона», — приводит журналист Николо Скира слова Маротты.

Перишич выступает за «Интер» с августа 2019 года. В сезоне-2021/22 хорват забил 9 голов и отдал 8 результативных передач в 47 матчах за команду. Контракт 33-летнего футболиста действует до конца июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что игрок может продолжить карьеру в «Челси» или «Ювентусе».