Генеральный директор «Интера» рассказал о ситуации с контрактом Дибалы
Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта рассказал о сложном ходе переговоров с бывшим нападающим «Ювентусом» Пауло Дибалой. Стороны не продвинулись в переговорах за последний месяц, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
«Дибала — свободный агент. Он был и остается одним из вариантов. Но у нас уже собраны отличные футболисты в линии атаки», — заявил Маротта.
Дибала выступал за «Ювентус» с июля 2015 года. В составе команды он 5 раз становился чемпионом Италии, а также по 3 раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны. После завершения контракта 28-летний аргентинец стал свободным агентом.
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13
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14
|Эмполи
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|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
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19
|Кремонезе
|0
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
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Верона – Наполи
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|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
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