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Генеральный директор «Интера» рассказал о ситуации с контрактом Дибалы

Иван Шитик
Корреспондент
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Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта рассказал о сложном ходе переговоров с бывшим нападающим «Ювентусом» Пауло Дибалой. Стороны не продвинулись в переговорах за последний месяц, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Дибала — свободный агент. Он был и остается одним из вариантов. Но у нас уже собраны отличные футболисты в линии атаки», — заявил Маротта.

Дибала выступал за «Ювентус» с июля 2015 года. В составе команды он 5 раз становился чемпионом Италии, а также по 3 раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны. После завершения контракта 28-летний аргентинец стал свободным агентом.

Пауло Дибала
ФК Интер (Интернационале)
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