Генеральный директор «Интера» прокомментировал слухи о возможном уходе форварда команды Лаутаро Мартинеса

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал слухи о возможном уходе 22-летнего нападающего команды Лаутаро Мартинеса в «Барселону».

— Футболисты уходят из «Интера», только если сами просят об этом, — приводит Sky Sport Italia слова Маротты. — Лаутаро все еще растет, он очень молодой парень. Думаю, больше всего ему сейчас интересно носить футболку «Интера» и защищать цвета этой великой команды, а также продолжать свой профессиональный рост.

В сезоне-2019/20 22-летний Мартинес забил 16 голов и отдал 4 результативных передачи в 29 матчах за «Интер». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 22-летнего аргентинца в 80 миллионов евро.