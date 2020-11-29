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Генеральный директор «Аталанты» рассказал о состоянии здоровья Алексея Миранчука

12:35
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Генеральный директор «Аталанты» Умберто Марино рассказал о состоянии здоровья полузащитника Алексея Миранчука, который на этой неделе сдал положительный тест на коронавирус.

«С Миранчуком все в порядке. К сожалению в ситуации с ним и с Малиновским мы ощущаем эффект сборных. Парни хорошо себя проявляют, но когда они возвращаются из сборных, всегда есть определенные риски», — цитирует Марино Sosfanta.calciomercato.com со ссылкой на DAZN.

В текущем сезоне Миранчук провел 4 матча за «Аталанту», в которых забил 2 гола.

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