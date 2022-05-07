Генеральный директор «Аталанты» продлил контракт с клубом

Генеральный директор «Аталанты» Умберто Марино подписал новый контракт с клубом. Соглашение рассчитано до лета 2024 года, сообщает журналист Николо Скира.

54-летний специалист работает в клубе из Бергамо с 2020 года.

До этого он имел опыт менеджерской и тренерской карьере в разных итальянских клубах.

В этом сезоне серии А «Аталанта» занимает восьмое место в турнирной таблице после 35 туров (56 очков).