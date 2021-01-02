Гендиректор «Ромы» считает, что есть клубы, скрывающие случаи заражения коронавирусом

Генеральный директор «Ромы» Тьягу Пинту считает, что некоторые клубы умалчивают о положительных тестах на коронавирус. Также он добавил, что команды страдают от насыщенного календаря из-за пандемии.

— У меня нет сомнений, что есть клубы, которые скрывают случаи заражения коронавирусом, — цитирует O Jogo Пинту. — Ведущие клубы Европы во время пандемии испытывают трудности, и не только из-за отсутствия болельщиков, но и из-за того, что в турнирах сейчас играют каждые три дня, да еще и с паузами на матчи сборных, что отнимает у тренеров время. Команды, которые сменили тренеров и которым нужно время, чтобы освоить процессы, более недовольны пандемией.