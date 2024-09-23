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Гендиректор «Ромы» покинула клуб после угроз болельщиков из-за увольнения Де Росси

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Генеральный директор «Ромы» Лина Сулуку покинула свой пост, сообщается на официальном сайте римлян.

«Мы благодарим Лину за ее самоотверженную работу в критический для клуба период и желаем ей всего наилучшего в ее будущих начинаниях», — говорится в заявлении клуба.

18 сентября «Рома» объявила об увольнении Даниеле Де Росси с поста главного тренера команды. Его сменил Иван Юрич. Многие болельщики римского клуба раскритиковали решение руководства. Сообщалось, что Сулуку угрожали, из-за чего ей потребовалась охрана.

22 сентября «Рома» разгромила «Удинезе» (3:0) в дебютном матче под руководством Юрича в 5-м туре итальянской серии А.

Даниеле Де Росси
Футбол
ФК Рома
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