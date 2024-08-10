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Гендиректор «Монцы» Галлиани: «Неста станет великим тренером»

Виктория Кравченко
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Генеральный директор «Монцы» Адриано Галлиани поделился мнением о тренере Алессандро Несте. Специалист этим летом возглавил итальянскую команду.

«Неста был великим футболистом, а теперь станет великим тренером. Мы выбрали его из-за сходства его видения с идеями Палладино [предыдущего тренера], это помогло нам не перестраивать состав», — цитирует ГаллианиMediaset.

48-летний итальянец подписал годичный контракт с возможностью продления на один сезон

Ранее «Монцу» тренировал Раффаэле Палладино. Под его руководством команда в минувшем сезоне заняла 12-е место в серии А.

Последним местом работы Несты была «Реджана», которая выступает в серии Б. До этого он работал в «Фрозиноне» и «Перудже».

Алессандро Неста
ФК Монца
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