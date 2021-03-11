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Гендиректор «Интера» Маротта госпитализирован из-за осложнений после коронавируса

21:49
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Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта попал в больницу, сообщает Corriere della Sera 11 марта. Это связано с осложнениями после коронавируса.

Функционер сдал положительный тест на COVID-19 25 февраля. Решение о его госпитализации было принято в качестве меры предосторожности. Маротта был отправлен в больницу несколько дней назад, но об этом стало известно только сегодня. Указано, что его состояние улучшается.

63-летний Джузеппе Маротта ранее также работал в «Ювентусе» и «Сампдории».

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