Гендиректор «Интера» Маротта госпитализирован из-за осложнений после коронавируса
21:49
Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта попал в больницу, сообщает Corriere della Sera 11 марта. Это связано с осложнениями после коронавируса.
Функционер сдал положительный тест на COVID-19 25 февраля. Решение о его госпитализации было принято в качестве меры предосторожности. Маротта был отправлен в больницу несколько дней назад, но об этом стало известно только сегодня. Указано, что его состояние улучшается.
63-летний Джузеппе Маротта ранее также работал в «Ювентусе» и «Сампдории».
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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