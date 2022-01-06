Гендиректор «Интера»: «Бустерная доза вакцины от коронавируса должна стать обязательной для спортсменов»

Генеральный директор «Интера» Беппе Маротта высказался о ситуации вокруг матча 20-го тура серии А с «Болоньей».

«Я надеюсь, что вакцинацию сделают обязательной, чтобы снизить риски и избежать подобных ситуаций в будущем, — цитирует Маротту Football Italia. — Бустерная доза вакцины от коронавируса должна стать обязательной для спортсменов, потому что это ограничит риски ущерба, а также рамки карантина. Врачи говорят, что с помощью бустера можно избежать серьезного ущерба от вируса».

Ранее сообщалось, что «Болонья» не явилась на встречу с «Интером» из-за вспышки коронавируса в команде.