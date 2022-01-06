Гендиректор «Интера»: «Бустерная доза вакцины от коронавируса должна стать обязательной для спортсменов»
Гендиректор «Интера» считает, что бустерная доза вакцины от коронавируса должна стать обязательной для спортсменов
16:00
Генеральный директор «Интера» Беппе Маротта высказался о ситуации вокруг матча 20-го тура серии А с «Болоньей».
«Я надеюсь, что вакцинацию сделают обязательной, чтобы снизить риски и избежать подобных ситуаций в будущем, — цитирует Маротту Football Italia. — Бустерная доза вакцины от коронавируса должна стать обязательной для спортсменов, потому что это ограничит риски ущерба, а также рамки карантина. Врачи говорят, что с помощью бустера можно избежать серьезного ущерба от вируса».
Ранее сообщалось, что «Болонья» не явилась на встречу с «Интером» из-за вспышки коронавируса в команде.
Дополнительная информация:
https://football-italia.net/marotta-hopes-for-compulsory-covid-vaccine/
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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