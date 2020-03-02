Гендиректор «Фиорентины» просит равных условий для всех итальянских команд

Генеральный директор «Фиорентины» Джо Бароне рассказал, что клуб настаивает на равных условиях для всех команд после переноса части матчей 26-го тура чемпионата Италии на 13 мая из-за распространения коронавируса в стране.

Некоторые клубы и болельщики были возмущены этим решением и посетовали на неразбериху, которая будет внесена в график матчей.

— Это чрезвычайная ситуация, первостепенной заботой, конечно же, является здоровье итальянского народа, — рассказал Бароне Radio 24. — Но мы также просили о равных условиях для всех команд — как на поле, так и за его пределами. Мы обязаны провести спокойный чемпионат. Я просил о встрече до среды, ведь мы находимся в ситуации, в которой наиболее важное, помимо здоровья людей, это забота о серии А, а не отдельных команд.

«Фиорентина» следует правилам и уважает их, но итальянский футбол транслируют заграницей, что в нем нет ни доверия, ни единства, в то же время, итальянские команды пытаются показать себя иностранным инвесторам. Ради итальянского футбола мы должны прийти к единому решению, пока не стало слишком поздно.