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Гендиректор «Аталанты» рассказал, что ждет Миранчука в клубе

11:33
Алексей Миранчук с партнерами празднует первый гол в футболке «Аталанты». Фото Reuters
Алексей Миранчук с партнерами празднует первый гол в футболке «Аталанты». Фото Reuters
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Генеральный директор «Аталанты» Умберто Марино рассказал, чего в клубе ждут от полузащитника Алексея Миранчука.

«Гасперини — большой специалист, и он видит всех футболистов, как они работают на тренировках. Миранчук? У россиянина будет больше времени в ближайшем времене, в клубе ему все доверяют. Сейчас нам важно использовать футболистов аккуратно, впереди очень важный отрезок сезона», — цитирует Марино Sky Sport.

В нынешнем сезоне Миранчук провел три матча за «Аталанту» во всех турнирах, забив два мяча.

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