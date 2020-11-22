Гендиректор «Аталанты» рассказал, что ждет Миранчука в клубе

Генеральный директор «Аталанты» Умберто Марино рассказал, чего в клубе ждут от полузащитника Алексея Миранчука.

«Гасперини — большой специалист, и он видит всех футболистов, как они работают на тренировках. Миранчук? У россиянина будет больше времени в ближайшем времене, в клубе ему все доверяют. Сейчас нам важно использовать футболистов аккуратно, впереди очень важный отрезок сезона», — цитирует Марино Sky Sport.

В нынешнем сезоне Миранчук провел три матча за «Аталанту» во всех турнирах, забив два мяча.