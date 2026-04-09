Gazzetta dello Sport: «Ювентус» продлил контракт со Спаллетти до 2028 года

«Ювентус» и главный тренер команды Лучано Спалетти достигли соглашения по продлению контракта, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, новый контракт рассчитан до 2028 года. Зарплата итальянца составит от 5 до 6 миллионов евро в зависимости от бонусов.

Официально о продлении сотрудничества будет объявлено на этой неделе — до выездного матча с «Аталантой», который состоится в субботу.

Спаллетти был назначен главным тренером «Ювентуса» в конце октября 2025 года.

Ранее в своей карьере он возглавлял сборную Италии, «Наполи», «Интер», «Рому», «Зенит», «Удинезе» и другие команды.