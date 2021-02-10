Гайч: «Индзаги сказал, что не ошибается с «девяткой»

Новичок «Беневенто» Адольфо Гайч рассказал о беседе с главным тренером команды, экс-форвардом сборной Италии Филиппо Индзаги. «Беневенто» взял нападающего в аренду у ЦСКА до конца сезона.

— Индзаги сказал мне, что может допускать ошибки с защитниками, но не с «девяткой», — цитирует TyC Sports Гайча. — Он просит делать примерно то же, что и он, когда был игроком.

Также форвард рассказал, что восхищается Криштиану Роналду и Златаном Ибрагимовичем.

— Я смотрел на них еще мальчишкой. Я бы хотел обменяться с ними футболками, — добавил нападающий.