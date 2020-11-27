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Гаттузо заявил, что Марадона будет жить вечно

12:48
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Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо — о смерти легендарного футболиста команды из Неаполя и сборной Аргентины Диего Марадоны.

— Диего — гордость Неаполя, — приводит Goal.com слова Гаттузо. — Он умер, но на самом деле он никогда не умрет, потому что он был потрясающей личностью и делал невероятные вещи на поле. Да, он совершал ошибки в жизни, но он будет жить вечно.

Марадона скончался 25 ноября от остановки сердца в возрасте 60 лет.

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