Гаттузо взял на себя ответственность за поражение «Наполи» в матче с «Вероной»

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо высказался об игре команды после поражения в матче 19-го тура чемпионата Италии с «Вероной» (1:3).

«Когда мы не выигрываем, ответственность лежит на меня. Это обидно, у нас был правильный план игры, мы усложнили задачу игрокам «Вероны», создали 4-5 моментов в первом тайме, мы могли убить игру.



Жаль, что мы все потратили впустую. В этом сезоне у многих команд бывают взлеты и падения. В течении недели нам нужно разобраться с ситуацией», — цитирует Гаттузо Sky Sport Italia.

После 19 туров серии A «Наполи» набрал 34 балла и расположился на 6-й позиции в турнирной таблице.