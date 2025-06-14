Гаттузо в ближайшее время станет главным тренером сборной Италии

Дженнаро Гаттузо в скором времени займет должность главного тренера сборной Италии.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, в ближайшие дни специалист подпишет контракт с Итальянской федерацией футбола.

8 июня об уходе из сборной Италии объявил Лучано Спаллетти.

Последним местом работы Гаттузо был хорватский «Хайдук», который он покинул в начале июня. До этого 47-летний специалист тренировал «Марсель», «Валенсию», «Наполи», «Милан», «Пизу», греческий ОФИ, «Палермо» и швейцарский «Сьон».