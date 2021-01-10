Гаттузо сравнил «Наполи» с Брэдомм Питтом

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо подвел итоги матча 17-го тура серии А с «Удинезе» (2:1), в котором команда вырвала победу в добавленное время.

«Команда в порядке и знает, что нужно всегда выкладываться полностью. Победа важна, потому что поражение от «Специи» стало ударом для нас, — приводит слова тренера Football Italia. — Выступить сегодня таким образом — это здорово.

Я увидел команду, которая, несмотря на обстоятельства, не выключалась. Я не хочу, чтобы игроки унывали, если мы пропускаем. В футболе важна эмоциональная составляющая, и в игре со «Специей» нам не хватало злобы. Нельзя всегда видеть в зеркале Брэда Питта, иногда там нужно увидеть гадкого утенка».