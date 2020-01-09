Гаттузо сегодня 42. Он мог бы сейчас тренировать в России

ФИФА в своем официальном Twitter поздравил с 42-летием бывшего полузащитника и экс-главного тренера «Милана» Дженнаро Гаттузо.

В сентябре прошлого года он прилетал в Москву в поисках работы, однако конкретного предложения так и не получил. В настойщий момент Гаттузо — главный тренер «Наполи».