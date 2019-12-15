Гаттузо считает, что у «Наполи» есть проблемы с психологией

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал поражение от «Пармы» (1:2) в матче 16-го тура чемпионата Италии. Для специалиста это была первая встреча в неаполитанском клубе.

— Не стоит говорить о невезении, — приводит слова специалиста Football Italia. — У команды проблемы на психологическом уровне, так как она не привыкла к затяжным сериям без побед в чемпионате Италии. Игроки привыкли бороться за первые места.

Ответственность за поражение лежит на мне. Болельщики, конечно, будут недовольны таким результатам. Моя главная забота — помочь команде успокоиться. Все было бы лучше, если бы были чуть хладнокровнее. Все начинается с головы. Надо снова заиграть в тот свободный футбол, в который команда играла несколько лет

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