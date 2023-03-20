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Сегодня, 14:29

Гаттузо: «АПЛ относительно серии A — это баскетбольная НБА»

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо считает, что неуместно сравнивать АПЛ и серию А, так как это совершенно разные чемпионаты.

«Очень важно, что итальянский футбол больше не является детищем катеначчо. «Коверчиано» значительно спрогрессировал. Обновилось видение футбола. Против итальянских команд трудно играть. Сравнение с английскими клубами неуместно — это другой мир. Премьер-лига — это НБА», — цитирует Гаттузо Football Italia.

Специалист также отметил, что в Италии уже больше 20 лет не могут покупать сильных игроков. Он подчеркнул, что упор идет на молодых футболистов.

Дженнаро Гаттузо
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Гаттузо: «Сравнивать итальянские клубы с английскими неуместно»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 27 23 2 2 64-16 71
2
 Лацио 27 15 7 5 42-19 52
3
 Интер 27 16 2 9 47-31 50
4
 Милан 27 14 6 7 44-36 48
5
 Рома 27 14 5 8 35-26 47
6
 Аталанта 27 13 6 8 44-31 45
7
 Ювентус 27 17 5 5 45-22 41
8
 Удинезе 27 9 11 7 37-31 38
9
 Болонья 27 10 7 10 33-36 37
10
 Торино 27 10 7 10 29-33 37
11
 Фиорентина 27 10 7 10 32-31 37
12
 Сассуоло 27 10 6 11 35-40 36
13
 Монца 27 9 7 11 32-37 34
14
 Эмполи 27 6 10 11 24-36 28
15
 Лечче 27 6 9 12 24-32 27
16
 Салернитана 27 6 9 12 31-47 27
17
 Специя 27 5 9 13 23-43 24
18
 Верона 27 4 7 16 22-41 19
19
 Сампдория 27 3 6 18 16-44 15
20
 Кремонезе 27 1 10 16 22-49 13
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1.04 16:00
Кремонезе – Аталанта
 - : -
1.04 19:00
Интер – Фиорентина
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1.04 21:45
Ювентус – Верона
 - : -
2.04 13:30
Болонья – Удинезе
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Монца – Лацио
 - : -
2.04 16:00
Специя – Салернитана
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Рома – Сампдория
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П
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Лацио

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