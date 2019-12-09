Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо проведет встречу с президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом, сообщает Tuttosport. Встреча итальянского специалиста и функционера состоится на этой неделе в Риме.

«Наполи» не выигрывает уже девять матчей подряд. Де Лаурентис уже начал подыскивать нового специалиста на пост главного тренера команды, который сейчас занимает Карло Анчелотти.

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