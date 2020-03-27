Гаттузо приобрел машину скорой помощи для больницу Калабрии

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо приобрел машину скорой помощи для Калабрии, сообщает сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.

Помимо автомобиля, итальянский специалист пожертвовал средства на мазки для противодействия распространения коронавируса.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 525 тысяч человек. Умерших — 23 711, выздоровевших — 123 329. В России на данный момент 840 случаев заражения, три человека умерли