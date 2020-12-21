Гаттузо принял решение закрыть команду на базе до матча с «Торино»
11:56
Игроки «Наполи» будут закрыты на базе и не покинут расположение клуба до предстоящего матча против «Торино». Такое решение принял главный тренер команды Дженнаро Гаттузо, сообщает Sky Sport Italia.
В матче 13-го тура серии А неполитанцы уступили «Лацио» со счетом 0:2. Команда занимает шестое место в турнирной таблице.
Встреча «Торино» — «Наполи» состоится 23 декабря.
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