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Гаттузо принял решение закрыть команду на базе до матча с «Торино»

11:56
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Игроки «Наполи» будут закрыты на базе и не покинут расположение клуба до предстоящего матча против «Торино». Такое решение принял главный тренер команды Дженнаро Гаттузо, сообщает Sky Sport Italia.

В матче 13-го тура серии А неполитанцы уступили «Лацио» со счетом 0:2. Команда занимает шестое место в турнирной таблице.

Встреча «Торино» — «Наполи» состоится 23 декабря.

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