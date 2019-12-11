Гаттузо прибыл в Неаполь. Он должен подписать контракт с «Наполи»
Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо возглавит «Наполи», откуда ранее был уволен Карло Анчелотти. Он уже прибыл в Неаполь на базу клуба для заключения контракта, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Гаттузо подпишет с неаполитанцами контракт на полгода с опцией продления на один сезон — в случае выхода в Лигу чемпионов. До конца текущего сезона 41-летний специалист заработает 1,5 миллиона евро, а в следующем — 3 миллиона.
Накануне «Наполи» вышел в плей-офф Лиги чемпионов. После 15-и туров клуб занимает в серии А 7-е место.
#Napoli, ore decisive per l'ufficializzazione di #Gattuso: #DeLaurentiis arrivato al centro sportivo pic.twitter.com/iequEltGAH— Tuttomercatoweb (@TuttoMercatoWeb) December 11, 2019
General Gattuso arrives in Naples and instantly gives MT their own middle finger. ?? pic.twitter.com/njbWW1KOzU— AzzurriFanPhil (@AzzurriFanPhil) December 11, 2019
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