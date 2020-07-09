Гаттузо подтвердил, что Милик хочет уйти из «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо подтвердил, что нападающий Аркадиуш Милик близок к уходу из команды.

— Трудно найти кого-то лучше, чем Милик, — цитирует Goal.com Гаттузо. — В любом случае, если игрок уверен, что его время в клубе сочтено и хочет сменить обстановку, то нужно прислушаться к этому. Нельзя удерживать кого-то против его воли, надо уважать желания игрока.

В сезоне-2019/20 Милик провел за «Наполи» 29 матчей, на его счету 13 голов. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Ювентуса». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 26-летнего поляка в 32 миллиона евро.