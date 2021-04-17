Гаттузо подпишет с «Фиорентиной» контракт на два года c возможностью продления
Новым главным тренером «Фиорентины» станет Дженнаро Гаттузо, который покинет «Наполи» после окончания сезона, утверждает Calciomercato.
Флорентийский клуб достиг договоренности с представителями 43-летнего тренера. Гаттузо подпишет контракт на два года с возможностью продления еще на один сезон. Он начнет работу в команде перед стартом следующего розыгрыша чемпионата Италии.
Инициатива приглашения Гаттузо исходит от владельца «Фиорентины» Рокко Комиссо.
В настоящее время «Фиорентину» тренирует Джузеппе Якини. В команде выступает российский нападающий Александр Кокорин.
Методология
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