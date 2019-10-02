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Гаттузо отклонил предложение «Дженоа»

18:04
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Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо отказался возглавить «Дженоа», сообщает Corriere dello Sport. Генуэзцы ищут нового специалиста, поскольку с нынешним тренером Аурелио Андреаццоли они опустились в зону вылета после 6 туров. Ранее Гаттузо отказал другой команде из Генуи — «Сампдории».

41-летний специалист в конце сентября приезжал в Россию. Итальянский журналист Альфредо Педулла ранее сообщал об интересе «Спартака» к Гаттузо.

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