Бывший главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо отказался возглавить "Нант", сообщает Sky Sport Italia. Он рассматривался в качестве замены Вахиду Халилходжичу, который подал в отставку за несколько дней до начала сезона в лиге 1. Французский клуб предлагал итальянскому специалисту двухлетний контракт.

Напомним, Гаттузо возглавлял "Милан" с 2017 года. В минувшем сезоне "россонери" заняли пятое место в чемпионате Италии.

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