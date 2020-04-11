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Гаттузо отказался от зарплаты, чтобы помочь сотрудникам «Наполи»

13:21
Дженнаро Гаттузо. Фото AFP
Дженнаро Гаттузо. Фото AFP
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Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо отказался от месячной зарплаты, чтобы помочь сотрудникам клуба, отправленным в отпуск в связи с пандемией коронавируса, сообщает Football Italia.

Источник сообщает, что на аналогичный шаг пошел и спортивный директор неаполитанского клуба Кристиано Джунтоли.

Ранее стало известно, что около 30 сотрудников «Наполи» были отправлены в отпуск и остались без зарплат.

По последним данным, в мире зафиксированы 1 699 490 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 102 800 человек, выздоровело — 377 040.

На день 11 апреля в России по данным Роспотребнадзора зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек.

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