Гаттузо отказался от 11 миллионов евро за расторжение контракта с "Миланом"

Итальянец Дженаро Гаттузо, покинувший пост главного тренера "Милана", отказался от неустойки в размере 11 миллионов евро. Его контракт был рассчитан до 2021 года.

По словам тренера, "Милан" для него никогда не был вопросом денег. Гаттузо лишь попросил, чтобы сотрудники его тренерского штаба получили всю зарплату за 24 месяца одним платежом.

– Я поступил так, потому что мое участие в истории "Милана" никогда не будет вопросом денег, – цитирует Гаттузо La Repubblica. – Когда я не буду в команде, то они в любой момент могут остаться без работы и денег. Я не могу допустить этого.