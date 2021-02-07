Гаттузо объяснил поражение «Наполи» от «Дженоа»

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал поражение в матче 21-го тура чемпионата Италии с «Дженоа» (1:2).

«Сегодня мало что можно сказать, — цитирует Гаттузо Football Italia 6 февраля. — Я сам играл в футбол и знаю, что ты можешь делать ошибки, но у нас нет времени работать над этим, потому что мы играем каждые три дня. Мы фактически создали два гола сами себе.

Мы часто делаем это в последнее время, и это обидно, потому что наши поражения — практически копии друг друга. Нам нужно работать над этим. У нас есть оправдание, что мы не почти не тренируемся, а только играем и восстанавливаемся, но не только мы в такой ситуации».

В составе победителей дубль сделал Горан Пандев. У гостей забил Маттео Политано.